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Diyarbakır'da arazi kavgası: 2 ölü, 8 ağır yaralı!

Diyarbakır'da arazi kavgası: 2 ölü, 8 ağır yaralı!
24 Şubat 2022 Perşembe 13:33

Diyarbakır'da akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi

Olay, Çınar ilçesi Aşağı Konak köyünde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Köyde akraba olan Akdağ ailesi mensupları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Kısa sürede uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaralananlara müdahale etti. Durumları ağır olan yaralılar ilk müdahalenin ardından Çınar ilçesi ile Diyarbakır’daki hastanelere götürüldü. Hastaneye kaldırılan 10 yaralıdan 2’si yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikeleri bulunan 8 yaralının tedavisi sürüyor.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, hastanelerin önlerinde güvenlik önlemi alarak, acil servislere bir süre kimsenin girişine izin vermedi.  Olayın meydana geldiği Aşağı Konak köyünde önlem alan jandarma ekipleri, köye yabancıların girişine izin vermiyor. Olay yerinde onlarca boş kovan toplayan jandarmanın incelemesi sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #diyarbakır #arazi kavgası #ölüm #silahlı kavga
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