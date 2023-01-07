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Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 5 kişi öldü, 22 kişi yaralı!

Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 5 kişi öldü, 22 kişi yaralı!
07 Ocak 2023 Cumartesi 09:03

Diyarbakır Silvan'da yolcu otobüsü, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı. Ölenlerden birinin bebek olduğu öğrenildi. Kaza sonrası otobüsün sürücüsü, yedek sürücü ve muavin gözaltına alındı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Diyarbakır- Silvan karayolu Bağdere mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır’dan Iğdır'a gitmekte olan Yeni Diyarbakır firmasına ait 34 FMS 652 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan devrilerek sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede 1'i bebek 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan ve bazılarının otobüste sıkıştığı 22 yolcu ise ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili otobüsün sürücüsü, yedek sürücü ve muavin gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #diyarbakır #kaza #haber #yolcu otobüsü
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