GÜLÜMSETEN GÖRÜNTÜLER
GÜLÜMSETEN GÖRÜNTÜLER
0
HEMEN GÜNCELLEYİN ÇÜNKÜ...
HEMEN GÜNCELLEYİN ÇÜNKÜ...
0
MARVEL'IN YENİ KARAKTERİNE TEPKİ
MARVEL'IN YENİ KARAKTERİNE TEPKİ
0
2 BİN 500 YILLIK LAVABO BULUNDU
2 BİN 500 YILLIK LAVABO BULUNDU
0

Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır’da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada Hasan Kemaş (16), Koçali İpek (17) ve Hasan Topdemir (18) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı

Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı
28 Eylül 2022 Çarşamba 11:18

Kaza, dün gece Çermik ilçesi Tepe Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 3 otomobil, çarpıştı. Zincirleme kaza ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Hasan Kemaş, Koçali İpek ve Hasan Topdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #diyarbakır #kaza #ölüm #zincirleme kaza
Önceki Haber
Türkiye mutlulukta 112. sırada!
Sonraki Haber
Hurda araç için istenen fiyat şoke etti!
Emniyet çalışanlarının alacağı promosyon belli oldu!
Emniyet çalışanlarının alacağı promosyon belli oldu!
0
Arazi anlaşmazlığı tartışması acı bitti: 2 ölü!
Arazi anlaşmazlığı tartışması acı bitti: 2 ölü!
0
Darp edilen genç, baygınlık geçirince taksinin çarpması ile öldü!
Darp edilen genç, baygınlık geçirince taksinin çarpması ile öldü!
0
3 yaşındaki Lina'nın cesedi derin dondurucuda bulunmuştu! Dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
3 yaşındaki Lina'nın cesedi derin dondurucuda bulunmuştu! Dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
0
Ev sahibi ile kiracı arasında zam kavgası!
Ev sahibi ile kiracı arasında zam kavgası!
0
Türkiye mutlulukta 112. sırada!
Türkiye mutlulukta 112. sırada!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.