Doğa öğrencileri seferber oldu

Doğa Koleji, Türkiye genelindeki tüm kampüslerine LÖSEV bağış kumbarası yerleştirdi. Bağış kumbaralarında tüm yıl toplanan paralarla, lösemili çocukların eğitim, sağlık, kıyafet, gıda ve ilaç gibi çeşitli masraflarına destek sağlanacak. Öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri, personel ve veliler, yardım kampanyası için seferber oldu.

Türkiye genelindeki tüm Doğa Koleji kampüslerinin lobisinde yıl boyunca LÖSEV kumbarasında toplanan bağışlar, yıl sonunda LÖSEV'e teslim edilecek. Kumbaralarda toplanan gelirle eğitimden sağlığa, kıyafetten gıda ve ilaç masraflarına kadar birçok alanda lösemili çocuklara destek sağlanacak. Yardımlarını çocukların evlerine kadar ulaştıran LÖSEV, psikolojik danışmanlık hizmeti de sunuyor. Kampüslerde bulunan kumbaralara öğrenci, öğretmen, yönetici, veli ve kampüs ziyaretçileri "Damlaya damlaya hayat olur" diyerek bağışlarını sürdürüyor. Öğrenciler, bir arkadaşlarının sağlık ve eğitim giderlerine destek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Lise çağındaki bir öğrencinin sosyal sorumluluk bilinci kazanması, harçlığından tasarruf ederek lösemili arkadaşlarının eğitim ve sağlık giderlerine destek olması, çevreye karşı duyarlılığının gelişmiş olduğunun bir göstergesidir. Toplum bilinci yüksek, sağduyulu bireyler yetiştirebilmek için; sosyal sorumluluk projelerine daha çok önem vermemiz gerekiyor" dedi.