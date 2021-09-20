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Doğa yürüyüşünde şok ölüm!

Antalya'nın Kaş ilçesinde arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıkan Rus V.N. (57), rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

Doğa yürüyüşünde şok ölüm!
20 Eylül 2021 Pazartesi 12:38

Olay, sabah saatlerinde, Kaş'a bağlı Kalamar Koyu'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıkan Rus V.N., aniden rahatsızlanıp yere yığıldı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine AKUT Kaş Kalkan Birimi'nden 9 gönüllü, kadının ve arkadaşlarının yerini tespit ederek buldu. Kısa süre sonra gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

V.N.'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #antalya ölüm #doğa yürüyüşü ölüm #rus kadın ölüm
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