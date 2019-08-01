Doğalgaza % 14.97 zam

BOTAŞ, 1 Ağustos'tan itibaren konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatlarında yüzde 14.97 artış yapıldığını açıkladı.

Sanayide kullanılan doğalgaz ise yüzde 13.73 oranında zamlandı. BOTAŞ'tan yapılan açıklama şöyle: "BOTAŞ'ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında: Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve Kademe 1 tüketicileri için nihai doğalgaz satış fiyatlarına ortalama % 14.97 oranında artış yapılmıştır. Kademe 2 olarak adlandırılan yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin sm3'ün üzerinde tüketiciler... Organize Sanayi Bölgeleri... CNG üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler için ortalama %13.73 oranında artış söz konusudur. Fiyatlar 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle geçerlidir.