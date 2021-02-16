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Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

83 yaşındaki tanınmış psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, evinde ölü bulundu. Ünlü isim evinde araştırmaya yapılmaya başlandı

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu
16 Şubat 2021 Salı 16:15

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu Beşiktaş Akatlar'daki evinde ölü bulundu. Alışverişten dönen Cüceloğlu'nun eşi, evde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin içerisinde incelemelerde bulundu. İlk incelemelere göre Cüceloğlu'nun evde düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Etiketler; #doğan cüceloğlu #doğan cüceloğlu ölüm
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