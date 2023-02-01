Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi personel alacak

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi personel alacak
01 Şubat 2023 Çarşamba 10:49

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Başkanlığımız Özel Bütçesinden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" ilandaki tabloda pozisyon ve nitelikleri belirtilen  2 (iki) Büro Personeli ve 2 (iki) Teknisyen olmak üzere toplam 4 (dört) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.  

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Önceki Haber
Erciyes Üniversitesi personel alacak
Sonraki Haber
Ankara Medipol Üniversitesi personel alacak
Uçak Bileti Almadan Önce Seyahat Sağlık Sigortası Yaptırmalı mıyım?
Uçak Bileti Almadan Önce Seyahat Sağlık Sigortası Yaptırmalı mıyım?
0
Soba gazından zehirlenen anneanne ve torunu öldü!
Soba gazından zehirlenen anneanne ve torunu öldü!
0
Ankara Medipol Üniversitesi personel alacak
Ankara Medipol Üniversitesi personel alacak
0
Erciyes Üniversitesi personel alacak
Erciyes Üniversitesi personel alacak
0
Cenaze yolunda kaza: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralı
Cenaze yolunda kaza: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralı
0
İnşaatta çalışan 17 yaşındaki çocuk, 3. kattan ağabeyinin üzerine düştü!
İnşaatta çalışan 17 yaşındaki çocuk, 3. kattan ağabeyinin üzerine düştü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.