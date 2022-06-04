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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı personel alacak

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı uzman personel alımı yapacağını açıkladı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı personel alacak
04 Haziran 2022 Cumartesi 12:42

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinde çalıştırılmak üzere; bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, başarma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip; 4 (dört) Uzman Personel alımı yapacaktır.

İlan için başvurular 24 Haziran 2022 ile 3 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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