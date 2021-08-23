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Doğum sancısı tutan köpek acil servise gitti!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğum sancısı başlayan hamile sokak köpeği, hastanenin acil servisi önüne geldi. Durumundan şüphelenilen köpek için hemşireler tarafından veteriner çağrıldı ve operasyonla doğumu gerçekleştirildi

Doğum sancısı tutan köpek acil servise gitti!
23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:26

Gece saatlerinde hamile bir sokak köpeği, doğum sancısı yaşayınca İskenderun Devlet Hastanesi A/Blok Acil Servisi önüne geldi. Bitkin haldeki köpeğin seslerini duyan sağlık çalışanları, veterinere haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen veteriner hekimler Özberk Aksar ve Berk Belli, köpeği muayene etti. Çekilen ultrasonda doğum yapması gerektiği saptanan köpek, ameliyata alındı. Köpeğin karnındaki 3 yavrusu, sağlıklı olarak dünyaya geldi. Doğumu gerçekleştiren Veteriner Hekim Özberk Aksar,  "Annenin köpeğin sağlık durumu iyi, tek sorun ise çocuklarını kabullenmiyor ve onları emzirmiyor. Şu anda mama ile yavruları besliyoruz. İnşallah anne bunu kabullenir" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hatay #hatay köpek acil #köpek hastane
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