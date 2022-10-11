Doğuş Üniversitesi 18 kişi alacak

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, 18 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Doğuş Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Kadrolara başvuracak adayların ilanda belirtilen evraklarıyla beraber https://www.dogus.edu.tr/docs/defaultsource/yonergeler/yonergelerimiz/akademik-yukseltme-ve-atama-yonergesi.pdf?sfvrsn=3f20c77c_4 linkinde Ek1’de yer alan puanlama tablosunu doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir.

İlan için başvurular 25 Ekim 2022 tarihinde son bulacaktır.



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