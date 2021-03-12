Doğuş Üniversitesi 31 kişi alacak

Doğuş Üniversitesi'nin 31 öğretim üyesi alacağı açıklandı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacak.



BAŞVURU ADRESİ:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü / Mühendislik Fakültesi Dekanlığı / Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı/ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı/ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Meslek Yüksekokulu / Hukuk Fakültesi Dekanlığı/ - Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mah. Bosna Bul. No: 140 34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr

İlan için son başvuru tarihi ise 26 Mart 2021 olarak açıklandı.



DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ