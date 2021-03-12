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Doğuş Üniversitesi 31 kişi alacak

Doğuş Üniversitesi'nin 31 öğretim üyesi alacağı açıklandı

Doğuş Üniversitesi 31 kişi alacak
12 Mart 2021 Cuma 11:08

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri   ile   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma   Yönetmeliğinin   ilgili   maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacak.


BAŞVURU ADRESİ:
Doğuş  Üniversitesi  Rektörlüğü  /  Mühendislik  Fakültesi  Dekanlığı /  Fen  Edebiyat  Fakültesi Dekanlığı/ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı/ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı/ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Meslek Yüksekokulu / Hukuk Fakültesi Dekanlığı/ - Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler  Mah.  Bosna  Bul.  No:  140      34680  Çengelköy  Üsküdar  İstanbul  Tel:  444  79  97 /www.dogus.edu.tr

İlan için son başvuru tarihi ise 26 Mart 2021 olarak açıklandı.


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