Doğuş Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü çeşitli kadroları için öğretim elemanı alacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 Tarihli 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri ve 17 Nisan 2020 Tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” maddesi uyarınca, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapılacak.



İlan için başvurular 12 Ocak 2022'de başlayacak ve 26 Ocak 2022 tarihinde son bulacak.



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