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Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü 30 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alacak
13 Temmuz 2021 Salı 11:43

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Doğuş Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 

Kadrolara başvuracak adayların ilanda belirtilen evraklarıyla beraber https://www.dogus.edu.tr/docs/default-source/dokumanlar/akademik-yukseltme-ve-atama yonergesi.pdf?sfvrsn=209a99a3_2 linkinde Ek1’de yer alan puanlama tablosunu doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir.


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