Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alacak
20 Ocak 2023 Cuma 10:03

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Doğuş Üniversitesi ilanda  belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 03.02.2023 Cuma günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması gerekmektedir.

İlanın ayrıntıları için tıklayınız.

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