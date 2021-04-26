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Dokuz Eylül Üniversitesi güvenlik görevlisi alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi 12 güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Dokuz Eylül Üniversitesi güvenlik görevlisi alacak
26 Nisan 2021 Pazartesi 12:44

Dokuz Eylül Üniversitesi ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığıyla sürekli işçi alımı yapılacaktır.

İlan şartlarını taşıyan adaylar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde https://esube.iskur.gov.tr internet adresinden (iş arayan) linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir.


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