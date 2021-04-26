Dokuz Eylül Üniversitesi güvenlik görevlisi alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi 12 güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Dokuz Eylül Üniversitesi ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığıyla sürekli işçi alımı yapılacaktır.

İlan şartlarını taşıyan adaylar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde https://esube.iskur.gov.tr internet adresinden (iş arayan) linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir.



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