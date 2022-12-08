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Dokuz Eylül Üniversitesi personel alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Dokuz Eylül Üniversitesi personel alacak
08 Aralık 2022 Perşembe 10:28

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Dokuz Eylül Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na göre yapılacaktır.

İlan için başvurular bugün başlayacak ve 15 gün sürecektir.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

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