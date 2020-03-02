Dolandırıcıların yeni hedefi hayvanseverler

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), son günlerde Türkiye'nin farklı şehirlerinde organize bir şekilde federasyonun adını kullanarak, sokaklarda, alış veriş merkezlerinde stant kurup küçük poşetler içinde bayat ve ucuz mama satan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

HAYTAP Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat, yaptığı açıklamada, son yıllarda toplumda sahipsiz hayvanlara karşı duyarlılığın arttığını fakat bu durumun bazı art niyetli kişiler tarafından istismar edilmeye başlandığını belirtti. Şenpolat, başta HAYTAP olmak üzere üzere birçok dernek ve sivil toplum kuruluşunun ismini ve logosunu kullanan bazı kişilerin hayvanseverlerden para toplama, AVM'lerde stant açma ve bu stantlarda mama satışı yapma gibi yöntemlerle gelir elde ettiğini ve bu gelirin sahipsiz hayvanlar için harcandığı algısı yarattıklarını anlattı.

Şenpolat, "Bu algı ve pazarlama teknikleriyle bazı hayvanseverlerimiz maalesef kandırılıyor. Nitekim geçen hafta Beşiktaş'ta sokakta bu satışı yapan kişilerin hiçbir izin almadan, bizim logolarımızla, uyduruk, ucuz mamaları çok yüksek bedellere sattıklarını belirledik. Kandırılan insanların da güvenilir kuruluşların logo ve isimlerine aldandıklarını öğrendik ve bu satıcılardan şikayetçi olarak karakolda işlem yapılmasını sağladık."

Sadece İstanbul'la sınırlı değil

Bu kişilerin kırtasiyeden aldıkları makbuzlarla, HAYTAP adına hazırlanan ve üzerinde logo bulunan ucuz mamaları hayvanseverlere fahiş fiyatlarla sattıklarını belirten Şenpolat, şunları kaydetti: "Hukuki sürecin başlamasıyla birlikte polis ekipleri bu ürünlere el koydu. Biz de bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Aslında nitelikli dolandırıcılık yapılıyor. Söz konusu olayın, sadece İstanbul ile sınırlı olmadığını, diğer kentlerde de benzer olaylar yaşandığını öğrendik. Bu işi yapanların da aslında üniversitelerdeki öğrencilere 'Günlük şu kadar kazanabilirsiniz' diye ilanlarla çağrıda bulunduklarının farkına vardık. Biz asla sokakta ya da AVM'lerde bu şekilde bağış toplamıyoruz, satış yapmıyoruz. Zaten yasak. Mutlaka yardım toplama yasası çerçevesinde valilikten izin alınması gerekiyor. Bu kişilerin böyle bir izni olmadığı da çok belli. Bu nedenle vatandaşlar polise ihbarda bulunsun."

Merhamet duygularını sömürüyorlar

Bu şekilde insanların merhamet duygularının sömürüldüğünü kaydeden Şenpolat, "İşlenen suçlardan bir tanesi nitelikli dolandırıcılık suçu. İkincisi HAYTAP logosunun kullanılması nedeniyle marka tecavüzü var. Üçüncüsü de, işin hakarete, tehdide varan bir boyutu da olduğu için zincirleme bir suç silsilesiyle karşı karşıyayız. Sattıkları malların da ayıplı olduğunu söyleyebiliriz. Bu mamaları hayvanlar yemiyor bile. Açıkta olan mama oksitleniyor, bayatlıyor. O mamayı küçük poşetlere koyuyorlar. Mama görünümünde olan mamaları alıyor insanlar ama hayvanlar da aptal değil. Yemiyorlar o mamaları." diye konuştu.

Bu işin mali açıdan da suç teşkil ettiğini aktaran Şenpolat, "Fatura, fiş vermiyorlar. Çok kapsamlı bir suç silsilesiyle karşı karşıyayız. İnsanlar merhametinin sömürülmesine izin vermesin." dedi. Şenpolat, Antalya'da yapılan bir baskında dolandırıcıların bu yöntemle sağladıkları gelirle ofis kurduklarını, federasyondan daha konforlu şartlarda faaliyet sürdürdüklerinin tespit edildiğini kaydetti.