Dolmabahçe Sarayı’nda tek yürek oldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Beşiktaş'ta anıldı. Çok sayıda vatandaş, anma töreni için Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82’nci yıl dönümünde tüm yurtta saygı ve rahmetle anılıyor. Bu yerlerin başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938 günü saat 9’u 5 geçe hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı yer alıyor. Dolmabahçe Sarayı'na akın eden ve uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, tek yürek olarak Atatürk'ü andı.

Beşiktaş’ta gerçekleştirilen etkinlikler, Beşiktaş Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen resmi törenle başladı. Ardından vatandaşlara Beşiktaş Belediyesi ekipleri tarafından Dolmabahçe Sarayı önüne kurulan led ekranlarda 10 Kasım’a özel videolar gösterildi. Saatler 09.05’i gösterdiğinde ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün hayata gözlerini yumduğu Harem Bölümü’ndeki 71 No’lu odadan canlı yayın yapıldı.

Atatürk’ü anmaya gelen vatandaşlar hem Dolmabahçe’deki led ekrandan hem de Barbaros Meydanı'na kurulan led araçlardan yayınları izleyebildi. Aynı zamanda Beşiktaş Belediyesi ekipleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmaya gelen vatandaşlara Dolmabahçe Sarayı önünde şapka ve bayrak dağıttı.

Törenin adresi Beşiktaş oldu

Gün boyu devam eden etkinliklerde Dolmabahçe ağaçlı yolda Atatürk’ün kendi sesinden konuşmaları ve 10. Yıl Nutku hoparlörden yayınlandı. Aynı zamanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Barbaros Meydanı’nda açılan Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde başlayan kurtuluş ve kuruluş hikayesinin anlatıldığı ‘Cumhuriyet ve Atatürk’ fotoğraf sergisi de vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Koronavirüs tedavisi nedeniyle etkinliklere katılamayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın özel notu ile hijyen kurallarına uygun olarak anı eşyaları Dolmabahçe Sarayı’nda ziyaretçilere sunuldu. Ziyaret sırasında bazı vatandaşların, gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

Bu sene anma programları koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirildi. Aynı zamanda Beşiktaş Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşların kolay erişebileceği yerlere maske ve dezenfektan noktaları kuruldu.