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Donarak ölen göçmen sayısı arttı!

Donarak ölen göçmen sayısı arttı!
03 Şubat 2022 Perşembe 10:30

Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan tarafından geri itilen 12 göçmenin donarak ölmüş cesetleri bulunmuştu. Yapılan aramalarda 4 göçmenin daha ölü bulunduğu bildirildi. Donarak ölen göçmen sayısı 16'ya yükseldi


İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde dün Yunanistan tarafından geri itilen 22 kaçak göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetti. Bölgede çalışma başlatan jandarma, polis ve AFAD ekipleri, 4 kaçak göçmenin daha cansız bedenine ulaştı. Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölgede yapılan arama, tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kamuoyuna üzüntü ile duyurulur" denildi.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #edirne #ipsala #donarak ölen göçmen #göçmen ölüm
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