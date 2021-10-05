ERBİL'E ŞOK SUÇLAMA!
ERBİL'E ŞOK SUÇLAMA!
0
DONDURMA MUTLU EDİYOR
DONDURMA MUTLU EDİYOR
0
EV FİYATINA FORMA!
EV FİYATINA FORMA!
0
KESİNTİNİN NEDENİ BELLİ OLDU
KESİNTİNİN NEDENİ BELLİ OLDU
0

Dondurma yerken mutlu oluyoruz

Areda Piar’ın bin 100 katılımcıyla gerçekleştiği ‘dondurma tüketim alışkanlıkları’na ilişkin anketin sonuçları, Türkiye’nin yüzde 66,6’sının dondurma tüketirken daha mutlu olduğunu ortaya koydu

Dondurma yerken mutlu oluyoruz
05 Ekim 2021 Salı 10:57

Areda Piar, bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmada Türkiye’nin dondurma tüketim alışkanlıklarını ortaya koydu. Araştırmaya göre Türkiye’nin yüzde 66,6’sı dondurma tüketirken mutlu olduğunu belirtti. Bu kişilerin büyük bir kısmı haftada bir veya daha sık dondurma tükettiklerini ifade ediyor.

Daha önce yapılan çalışmalarda, insanların çikolata ile mutluluklarının yüzde 12, dondurma ile yüzde 64 arttığı görüldü. Dondurmanın içinde bulunan süt şekerinin beyindeki haz merkezini aktifleştirerek serotonin yani mutluluk hormonunun hızlı olarak algılanmasını sağladığı gözlemlendi.


KÜLAHTA DONDURMA DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR


Araştırmaya katılanların yüzde 48,9’u, “Dondurmayı nasıl tüketmeyi seversiniz” sorusuna külahta cevabını verirken bunu kaplar ve çubuk dondurma takip ediyor. Dondurma tükettiğini söyleyenlerin en çok tercih ettiği çeşit 50,1 ile ‘klasik’ olarak da bilinen çikolatalı oldu. En çok tercih edilen dondurma çeşitlerinin sıralaması ise şöyle, çikolatalı, vanilyalı, parça çikolatalı, Antep fıstıklı ve limonlu dondurma.


Kaynak: DHA
Etiketler; #dondurma #dondurma mutluluk
Önceki Haber
İzmir'de hastane ulaşımı kolay olsun diye yürüyen merdiven yapılacak
Sonraki Haber
Korkutan uyarı: Dünyayı kötü bir grip mevsimi bekliyor
Mavi yakalılar için ücret ve yan hak koşulları geliştirilmeli
Mavi yakalılar için ücret ve yan hak koşulları geliştirilmeli
0
'Tosuncuk' için istenen ceza belli oldu
'Tosuncuk' için istenen ceza belli oldu
0
Türkiye'de kaç Suriyeli var? Kaçı vatandaşlık aldı?
Türkiye'de kaç Suriyeli var? Kaçı vatandaşlık aldı?
0
İmzalı formaları ev fiyatına satıyorlar
İmzalı formaları ev fiyatına satıyorlar
0
Dicle Üniversitesi 17 kişi alacak
Dicle Üniversitesi 17 kişi alacak
0
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 37 kişi alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 37 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.