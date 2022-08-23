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Döner yerken hayatını kaybetti!

Döner yerken hayatını kaybetti!
23 Ağustos 2022 Salı 08:49

Düzce'de 68 yaşındaki İrfan Güler, tavuk döner alıp kaldırımda yemeye başladı. Döner nefes borusuna kaçan Güler, oturduğu yerde hayatını kaybetti


Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kültür Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bisikletiyle gelerek bir iş yerinden tavuk döner alan İrfan Güler, yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra bisikletini kaldırıma koyarak tavuk döneri yemeye başladı. Bu sırada dönerin nefes borusuna kaçması sonucu oturduğu yerde hayatını kaybetti. Güler'in cenazesi savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #düzce #döner #ölüm #haber
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