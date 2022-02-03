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Donmak üzere olan köpek böyle kurtarıldı

Osmaniye'de donmak üzere olan bir köpek, belediye ekiplerince bulundu. İşçiler köpeğin ısınması için ateş yakıp üzerini örttü. Yavru köpek bir süre sonra kendine geldi

03 Şubat 2022 Perşembe 12:05

Osmaniye'de, kar küreme çalışması yapan belediye ekiplerince donmak üzereyken fark edilen köpek yavrusu, ateş yakılarak ısıtıldı.
Osmaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının etkili olduğu Zorkun Yaylası'nda kapanan cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürüttü.
Kar küreme çalışmaları sırasında bir köpek yavrusu bulan ekipler, donmak üzere olan hayvanı yorgana sarıp, ateş yakarak hayatta tutmaya çalıştı.
Köpeğin ısındıktan sonra kendisine gelmesi ekiplerin yüzünü güldürdü.
İşçilerin köpeği ısıtmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kaynak: AA
Etiketler; #köpek #köpek kurtarma #köpek donma #yavru köpek
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