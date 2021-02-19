Donmak üzere olan yavru köpeği böyle kurtardılar

Esenyurt'ta inşaat alanında yeni doğan 8 yavru köpekten biri donmak üzereyken hayvanseverler tarafından kurtarıldı. Hayvanseverler yavru köpeği dakikalarca ovarak ve araç klimasında ısıtarak hayata döndürdü

Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan inşaat alanında önceki gün bir köpek 8 yavru doğurdu. Karlar içinde doğum yapan anne köpeği ve yavruları çevredeki vatandaşlar battaniyelerle ısıtmaya çalıştı. Zor durumda olan hayvanların durumunu vatandaşlar sosyal medyada paylaşınca hayvanseverler harekete geçti.



SARIYER'DEN ESENYURT'TA GELDİLER

Köpeğin ve yavruların durumunu sosyal medyada gören bir grup hayvansever Sarıyer ve Küçükçekmece'den yola çıkarak Esenyurt'a köpeklerin bulunduğu noktaya geldi. Vatandaşlar anne köpeği ve 8 yavrusunu daha korunaklı bir yere götürmek istediler ancak anne köpek yaklaşmalarına izin vermeyince bunu başaramadılar. Hayvanseverler durumu belediye ekiplerine haber vererek destek istedi. Esenyurt Belediyesi'ne bağlı ekipler hayvanların bulunduğu yere gelerek anne köpeği ve yavruları hayvanseverlerin aracına taşıdı.



ARAÇ KLİMASINDA ISITTILAR, DAKİKALARCA OVDULAR

Hayvanseverler karlar arasında bulunan 8 yavrudan birinin durumunun iyi olmadığını fark ettiler. Donmak üzere olduğu tahmin edilen yavruyu dakikalarca ovan hayvanseverler yavru köpeği araç klimasında ısıtarak hayata döndürdüler. Anne köpek ve 8 yavrusu araçla Arnavutköy'e götürülerek koruma altına alındı.



"KARIN İÇİNDEYDİ"

Sarıyer'den Esenyurt'a gelen hayvansever Sinan Karakoç, "Dün arkadaşlar paylaşmıştı sosyal medyada. Anne 8 tane yavru doğurmuş. Karın içindeydi biz geldiğimizde. Dün de geldik biz. Sarıyer'den geldim ben. Biz alıp götürmeye geldik ama anne koruma içgüdüsüyle çok hırçın davrandı. İlgili belediyeleri aradık yardım istedik henüz gelmediler. 3-4 saattir bekliyoruz bu soğukta. Bizim beklememiz bir şey değiştirmez ama onların hali ortada. Dün akşam doğum yağmış. Battaniyeleri de komşulardan rica ettik onlar getirdi. Korunaklı bir yere götürmek istiyoruz. Arnavutköy'de bir arkadaşımızın bahçesi var en azından bu havalarda orada muhafaza edeceğiz" diye konuştu.