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Dört gencin araba yolculuğu acı bitti: 3 ölü, 1 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil dereye düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaraladı

Dört gencin araba yolculuğu acı bitti: 3 ölü, 1 yaralı
09 Haziran 2021 Çarşamba 08:28

Kaza Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 23 yaşındaki Hasan Kılıç, kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan tabelaya çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil daha sonra da yol kenarında bulunan dereye düştü. Otomobilde bulunan ve hafif yaralanan 18 yaşındaki Berat Örnek, kendi imkanları ile araçtan çıkarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti ve kazayı anlattı. Örnek'in ihbarı sonrası olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dereye düşenleri kurtarmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Emniyet Müdürlüğü su altı arama kurtarma ekipleri de bölgeye gitti. Dalgıçların yaptıkları araştırmada 23 yaşındaki Hasan Kılıç, 18 yaşındaki Mehmet Çetinkaya ve Yücel Akcan'ın cesetlerine ulaşıldı. Cansız bedenler sudan çıkartılarak morga kaldırıldı. Hafif yaralı olarak kurtulan Örnek ise tedavi altına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #ankara kaza #ankara araba dereye uçtu #ölüm
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