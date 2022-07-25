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Dövmesi olanlar daha çok aldatıyor!

Araştırmaya göre dövmesi olan insanların kaçamak ilişkiler yaşama potansiyeli daha yüksek

Dövmesi olanlar daha çok aldatıyor!
25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:52

Dövme yaptıranlar, cinsel enerjilerini tenlerinde dışa vururken, karşı cinste de karşılık bulan bir çekicilik taşıyorlar. Bu da onları eşlerini aldatma ihtimali konusunda bir adım öne çıkarıyor. Kadınlar tarafından kurulan ve yönetilen buluşma uygulaması Gleeden’ın üyeleri arasından yaptığı araştırma; dövmesi olanları yakından ilgilendiriyor. 10 milyona yaklaşan üyesiyle Avrupa’nın lider kaçamak uygulamasını Türkiye’de kullanan 1140 kadın ve 2071 erkeğin katıldığı anketin sonuçlarına göre dövmesi olanların sadakatsizlik ihtimalleri daha yüksek.

Araştırmaya katılanlar dövmesi olanlar ve olmayanlar diye iki kategoriye bölündü. Dövmesi olanların olmayanlara kıyasla, kişi bazında uygulamaya %35 daha fazla giriş yaptığı, %62 daha sık fotoğraf güncelledikleri ve diğer üyelerle olan mesajlaşmalarında %42 daha yoğun etkileşim kurdukları gözlemlendi. Araştırmaya katılanlara “Dövme bir cinsel dışa vurum mudur?” diye soruldu. Dövmesi olanların %86’sı “Evet” derken, dövmesi olmayanların %54’ü buna katıldığını belirtiyor.“Dövme birini çekici bulmanız için neden olabilir mi?” diye sorulunca, dövmesi olanların %95’i “Evet” derken, dövmesi olmayanların %62’si bunu destekliyor. Gleeden İletişim Direktörü Solene Paillet bu konuyu değerlendirirken“Dövmeler bir nevi karakter, yaratıcılık ve asilik göstergesi olarak yaptırılıyor. Ve bunların hepsi bir araya geldiğinde, büyük ihtimalle cinsel yaratıcılığı ve enerjisi güçlü insanlardan bahsetmiş oluyoruz. Bu da onları başlı başına cazip bir çekim merkezi haline getiriyor. Uygulamamızı kullananların içinde dövmesi olanların fark edilir bir sayıda olması ve topluluğumuzun en aktif üyeleri olması bu savı destekliyor” diyor.

Etiketler; #dövme #aldatma
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