DP'li Uysal, İzmir'de iktidarı eleştirerek "Yetti gari" dedi

Gündoğdu Meydanı'ndaki Millet İttifakı Mitingi'nde konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "14 Mayıs, haksızlıklara, hukuksuzluklara, bu yağma düzenine, bu haram saltanatına ‘yeter’ diyeceğimiz bir gün olacak, Allah’ın izniyle… Yeter diyeceğiz. Ege’nin güzel şivesiyle yetti gari" dedi

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir'de Gündoğdu Meydanı'ndaki Millet İttifakı Mitingi'nde konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal,"Birileri 20 yıldır, bu aziz millete deli gömleği giydirme teşebbüsü içinde ama bu çabalar nafile... Türk Milleti’nden yetki istediler yetki verdi, güç istediler güç verdi, mutlak güç istediler mutlak güç verdi, beylere onlar da yetmedi, ‘Dilimizden dökülen kanun olsun’ dediler, şaibeli bir referandumla onu da geçirdiler. Ama bu keyfi rejimin fiilen ve resmen işlemeye başladığı günden bugüne milletin ekmeği küçüldü, gençleri daha fazla iş bulamaz hale geldi, Türkiye’yi demokrasi liginden küme düşürerek kendi siyasi hedeflerine gideceklerini düşündüler.

Bir İçişleri Bakanı var, diyor ki ‘14 Mayıs 2023 seçimleri bir darbe girişimi’… Anadolu’da güzel bir söz var, takke düştü kelle göründü deriz. Bunların da zihinlerinin nasıl çalıştığını bunlar ortaya döküyor. Zaten demokrasiye hiçbir zaman inanmadılar. 20 yılda gördük. Hala millete vaatte bulunuyorlar, utanın utanın! Erdoğan, seçim beyannamesi açıkladı, 20 yıllık beceriksizliklerinin itirafnamesi… 14 Mayıs, haksızlıklara, hukuksuzluklara, bu yağma düzenine, bu haram saltanatına ‘yeter’ diyeceğimiz bir gün olacak, Allah’ın izniyle… Yeter diyeceğiz. Ege’nin güzel şivesiyle yetti gari!" diye konuştu.

"AZ KALDI, ŞAFAK SÖKÜYOR"

Uysal sözlerinin devamında ise "Söyleyecek sözleri, yalanları kalmadı, muhalefeti eleştirmekle meşguller, yaftalamalar yapıyorlar. Sayın Erdoğan PKK ile FETÖ ile işbirliği yapabilir, bunlar yetmedi Gaffar Okan’ın katillerini kendi listelerinde aday yaptılar. Bizim vatanseverliğimiz bu mevsimlik milliyetçiler gibi asla olamaz. Yarınki Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde bir irade koyduk, bu iradeyi hep beraber başarıya ulaştıracağız. İzmir’den bir söz almak istiyorum; dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldıracak mıyız? Çaldırmayacağız. Türkiye’yi hep beraber ayağa kaldıracağız. Çoğu gitti azı kaldı! 14 Mayıs’a az kaldı, şafak söküyor. Bugün bu büyük değişimin öncüsü İzmir’e saygımı sunuyorum" dedi.