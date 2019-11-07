Drone'lu kaçak elektrik denetimi

Siirt'te, insansız hava aracı (drone) ile yapılan kaçak elektrik denetiminde 450 aboneden 110'unun kaçak elektrik kullandığı belirlendi.

Drone'lu kaçak elektrik denetimi
07 Kasım 2019 Perşembe 11:31

Kaçak elektrik kullanan aboneler hakkında yasal işlemin başlatıldığı bildirildi. Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi görevlileri, yaklaşan kış mevsimiyle birlikte kaçak elektrikle mücadele çalışmalarını artırdı. Bu kapsamda harekete geçen görevliler, Kurtalan ve Eruh ilçelerinde drone'lu kaçak elektrik denetimi yaptı. Denetimlerde 450 aboneden 110'unun kaçak elektrik kullandığı tespit edildi. Kaçak elektrik kullanan aboneler hakkında yasal işlemin başlatıldığını belirten Dicle Elektik Siirt İl Müdürü Naci Obut, yaklaşan kış mevsiminde enerji sıkıntısı yaşanmaması için kent genelinde kaçakla mücadele çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Obut, "Bu konuda sorumluluk bölgemizde titiz bir çalışma yürütüyoruz. Özellikle kırsalda yapılan denetimlerde herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmaması için jandarma desteğinde görev yapıyoruz. Bölgede uçurulan drone sayesinde kaçak elektrik tüketenleri belirleyerek, koordinatları ile belgeliyor ve haklarında gerekli işlemleri yapıyoruz. Bu mücadeledeki tek amacımız müşterilerimize kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi verebilmektir" dedi.

Önceki Haber
4 kardeşin siyanürle intiharında yeni deliller ortaya çıkıyor
Sonraki Haber
HDP önündeki eylemde 66'ncı gün
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.