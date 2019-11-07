Siirt'te, insansız hava aracı (drone) ile yapılan kaçak elektrik denetiminde 450 aboneden 110'unun kaçak elektrik kullandığı belirlendi.

Kaçak elektrik kullanan aboneler hakkında yasal işlemin başlatıldığı bildirildi. Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi görevlileri, yaklaşan kış mevsimiyle birlikte kaçak elektrikle mücadele çalışmalarını artırdı. Bu kapsamda harekete geçen görevliler, Kurtalan ve Eruh ilçelerinde drone'lu kaçak elektrik denetimi yaptı. Denetimlerde 450 aboneden 110'unun kaçak elektrik kullandığı tespit edildi. Kaçak elektrik kullanan aboneler hakkında yasal işlemin başlatıldığını belirten Dicle Elektik Siirt İl Müdürü Naci Obut, yaklaşan kış mevsiminde enerji sıkıntısı yaşanmaması için kent genelinde kaçakla mücadele çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Obut, "Bu konuda sorumluluk bölgemizde titiz bir çalışma yürütüyoruz. Özellikle kırsalda yapılan denetimlerde herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmaması için jandarma desteğinde görev yapıyoruz. Bölgede uçurulan drone sayesinde kaçak elektrik tüketenleri belirleyerek, koordinatları ile belgeliyor ve haklarında gerekli işlemleri yapıyoruz. Bu mücadeledeki tek amacımız müşterilerimize kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi verebilmektir" dedi.