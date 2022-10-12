DSİ bilişim personeli alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 7 bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi Başkanlığı emrinde çalıştırılmak üzere 7 (yedi) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvurular elektronik ortamda e-Devlet – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden 12/10/2022 - 23/10/2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Her aday en fazla 2 alana başvuru yapabilir.

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