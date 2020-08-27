DSÖ’nün çağrısına kulak verin

Yeni eğitim öğretim döneminin Covid-19 salgını nedeniyle 21 Eylül’de kademeli olarak başlayacak olması haberleri gündemi yoğun şekilde meşgul ederken, vakalarda görülen artış nedeniyle uzmanlar vatandaşları uyarmaya devam ediyor

Arizon Medikal Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özden, Dünya Sağlık Örgütü (WHO/DSÖ)’nün, 6-11 yaş arası çocukların maske takmasının koronavirüsün yayılmasını azaltacağı konusunda yapmış olduğu uyarılarına dikkat çekerek; “Geçtiğimiz Mart ayından itibaren okullarından uzak kalan öğrencilerin yeniden okullarına dönebilmesi için hem büyüklere hem de küçüklere yani toplumun her ferdine büyük sorumluluk düşüyor” dedi.

Yaz sezonu nedeniyle vatandaşların maske kullanımı konusunda rehavete kapıldığını kaydeden Mehmet Özden, “Covid-19’un etkileri tüm dünyada devam ederken, okulların açılacak olmasıyla birlikte çocuklarda maske kullanımı da büyük önem taşıyor. Virüsün yayılmasında taşıyıcı grubunda risk oluşturabileceği bilinen çocukların hem kendi sağlıkları hem de çevre sağlığı için maske kullanımına özellikle aileleri tarafından teşvik edilmeleri gerekiyor” diye ifade etti.

Çocuklara sevdirebilirsiniz

Çocuklarda maske kullanımını teşvik etmek amacıyla renkli ve desenli maskeler dikkat çekici olması açısından çocukların daha çok ilgisini taşıyor. Arizon Medikal tarafından üretilen Arizo çocuk maskeleri eğlenceli desenleriyle hem çocukların renkli dünyasına hitap ediyor hem de Covid-19’a karşı koruma kalkanı oluşturuyor. Yıkanabilir özellikteki Arizon nano çocuk maskeleri ise 50 yıkamaya kadar kullanılabiliyor. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı UTS Kayıt Belgesi ile ISO ve CE belgelerine sahip olmasıyla da aileler tarafından çocukları için güvenle tercih ediliyor.

Arizon Medikal Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özden, “Minikler için günlük hayatta ve okul ortamında konforlu bir kullanım alanı sağlayan ve yeni eğitim öğretim sezonunun başlayacak olmasıyla birlikte okul alışverişlerinde de ilk sıralarda yer alacak olan çocuk maskelerini Arizon Medikal olarak; eczanelerde, marketlerde ve online kanalda satışa sunuyoruz” dedi.

Editöre not: Dünya Sağlık Örgütü (WHO/DSÖ) tarafından yapılan açıklamanın bir bölümünde: 12 yaşın altındaki çocukların virüsü yetişkinler kadar çok yaymadığına yönelik var olan hakim düşüncenin aksine, 6-11 yaş aralığındaki çocukların bazı durumlarda maske takmalarının koronavirüsün yayılmasını büyük ölçüde engelleyeceğini açıkladı.

6 ile 11 yaş arasındaki çocukların maske takıp takmaması gerektiği konusunda örgüt, bu kararın çocukların yaşadığı bölgedeki Covid-19 vakalarının yaygınlığına, çocuğun güvenli bir şekilde maskeyi kullanıp kullanamayacağına ve maskeyi çıkarıp takarken bir yetişkin gözetiminde olup olmamasına göre verilmesi gerektiği belirtiliyor.

