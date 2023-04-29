DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Seçimler soğan ve sarımsak seçimi olmaktan çıktı

AK Parti'nin Büyük İzmir Mitingi'nde konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bu seçimler öyle söylendiği gibi soğan ve sarımsak seçimi olmaktan çıktı. Bu seçim var olma ve yok olma seçimidir. Bir yol ayrımındayız. 14 Mayıs’ta Amerika’nın ve emperyalistlerin değil, asil Türk milletinin yanında olacağız" dedi

FATİH ÖZKILINÇ-14 Mayıs seçimlerinde AK Parti listelerinden milletvekili adayı gösterilen Demokratik Sol Parti(DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti'nin Büyük İzmir Mitingi'nde konuştu. Gündoğdu Meydanı'nı dolduran İzmirlilere seslenen Aksakal, "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı’na giderken 100 yıl önce yedikleri şamarı unutmuş görünen emperyalistler bu kez ordularıyla değil, içimizdeki iş birlikçileri ve sahte Atatürkçülerle yeni işgal yerlerini paylaşma stratejisini ortaya koyuyor. Atatürk’ün partilerinden önce Atatürkçüleri temizleyenler teröristlerin talimatları ve Amerikalı akıl hocaları ile birlikte Atatürk’ün ve Cumhuriyet’in emanetçileri olan bizlerle hesaplaşma içindeler" dedi.

"BU SEÇİM VAR OLMA, YOK OLMA SEÇİMİ"

HDP'li Sırrı Sakık'ın sözlerini hatırlatan Aksakal, "Ne demişti Sırrı Sakık, ‘Cumhuriyeti değiştireceğiz’ demişti. Mithat Sancak ise ‘Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz çünkü onunla aynı yolda yürüyoruz’ demişti. Kürt sorunu diyorlar; bu sorun ne menem bir sorunsa İzmir’de yok, Diyarbakır’da var. Bu sorunu Meclis’te beraber çözeceğiz¨ diyorlar aynı şeyi Kemal bey de söylüyor. KHK’lıları yeniden devlete sokacağını söyleyenler hedeflerini ortaya koymuş birlikte hareket ediyor. Bunlar HDP ile el ele vermiş, terörle mücadele eden kahraman askerimizin sınır ötesi harekatlarını durdurmak istiyorlar. Türk askerinin geri çekilmesini istiyorlar, Kemal Bey de ‘Gelir gelmez bunu değiştireceğiz’ diyoruz. Görüyoruz ki bunların hedefleri birbiriyle örtüşüyor. Bütün bu hedefler, emperyalist işgale karşı ilk kurşunu İzmir’de sıkan Hasan Tahsin’in torunlarının hedefleriyle örtüşür mü? Yörük Ali’nin torunlarının hedefleriyle örtüşür mü? Örtüşmüyor. Kıbrıs Barış Harekatı’nı yapan bu ülkenin gelmiş geçmiş en dürüst siyasetçilerinden birisi olan Ecevit’in yol arkadaşlarının hedefleriyle örtüşmüyor. Biz onun için buradayız. Bunların hedefleri tam bağımsız Türkiye idealindeki Mustafa Kemal’in hedefleriyle örtüşüyor mu? Onun için: Arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın diyen Mehmet Akif Ersoy’dan aldığımız feyz ile bunların karşısında ulusumuza göğsümüzü siper ettik. Onun için Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında kadim Türk devletinin yanında yer alıyoruz. Bu küresel kumpasa İzmir’in evlatlarının da karşı duracağına inanıyorum. Bu seçimler öyle söylendiği gibi soğan ve sarımsak seçimi olmaktan çıktı. Bu seçim var olma ve yok olma seçimidir. Bir yol ayrımındayız. 14 Mayıs’ta Amerika’nın ve emperyalistlerin değil, asil Türk milletinin yanında olacağız. Bütün İzmirli kardeşlerimizin de aynı irade ile sandık başına gideceğine inanıyorum. Seçimlerimiz hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.