Düğün hazırlığı yapıyordu, intihar etti!

Antalya'da 31 yaşındaki bir kişi bileklerini kesip çok sayıda ilaç içtikten sonra av tüfeği ile intihar etti

Olay Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre saat 14.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir apartmandan intihar ihbarı yapıldı.

Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Ali Rıza U.'nun cesedi ile karşılaştı. U.'nun çok sayıda ilaç içtiği, bileklerini kestiği, en sonunda da av tüfeğini çenesinin altına dayayarak ateş ettiği tespit edildi.

Ali Rıza'nın intiharını duyan yakınları, olay yerine geldi. Baba Yaşar U., oğlunun ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Yaşar U., 'Evladımı yediler, yavrumu yediler' diyerek feryat etti.

Ali Rıza U.'nun 2 çocuk babası olduğu ve eşinden 1 yıl önce ayrıldığı öğrenildi. Yeniden nişanlanan Ali Rıza U.'nun, düğün hazırlığı yaptığı da ortaya çıktı. Bir fabrikada çalıştığı öğrenilen Ali Rıza U.'nun pazartesi gününden bu yana izinli olduğu bilgisi verildi.