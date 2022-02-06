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Düğün salonunda kavga çıktı: 24 kişi yaralı

06 Şubat 2022 Pazar 08:47

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir düğün salonundaki düğünde kavga çıktı. Salonda onlarca kişi birbirine girerken, sandalyeler de havada uçuştu. Kavga eden kişilerin nişanda da kavga ettikleri, düğünde karşılaşınca yine kavgaya tutuştukları öğrenildi. Olayda 24 kişi yaralandı

Dün akşam saatlerinde, Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi Yunus Emre Parkı’ndaki bir düğün salonunda kavga çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada düğün salonu savaş alanına döndü. Taraflar tekme- yumruk kavga ederken, birbirlerinin üzerine sandalyeleri fırlattı. Sandalyeler havada uçuşurken, salonda polislerin geldiği yönünde anonslar yapıldı. Bir türlü sakinleşmeyen taraflar tekme- yumruk kavga etmeye devam etti. Kavgaya müdahale etmeye çalışanların da üzerlerine sandalyeler fırlatıldı. İhbar üzerine salona çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralanan çok sayıda kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kavga anları ise cep telefonları ile görüntülendi. 

NİŞANDA DA KAVGA ETMİŞLER 

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavgada sandalyeler havada uçuşurken, yaralanan 24 kişi hastanelerde tedaviye alındı. Tarafların, Adapazarı’nda 2 ay önce bir düğün salonunda yapılan nişanda da kavga ettikleri ortaya çıktı. Nişanda kavga edenlerin birbirlerine sosyal medyada laf attıkları, düğünde karşılaşmaları üzerine kavga ettikleri ortaya çıktı. 

​Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #sakarya #düğün #düğün kavga #kavga görüntüleri #erenler kavga
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