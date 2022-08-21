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Düğün yerine giden bekçilere saldırı: 1 bekçi şehit oldu, 4 bekçi yaralı

Düğün yerine giden bekçilere saldırı: 1 bekçi şehit oldu, 4 bekçi yaralı
21 Ağustos 2022 Pazar 07:35

İstanbul Şişli'de düğüne yönelik şikayetler üzerine düğünü bitirmek için bölgeye giden bekçilerle düğüne katılanlar arasında kavga çıktı. Bekçilere yönelik taşlı sopalı saldırı düzenlenirken, bekçiler de olaya biber gazı ile müdahale etti. Biber gazından etkilenen bir bekçi şehit olurken, 4 bekçi ise yaralandı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yavrukuş Sokak'ta yapılan düğünle ilgili gelen şikayetler üzerine bölgeye çarşı ve mahalle bekçileri sevk edildi. Bekçilerin düğünün sonlandırılması ile ilgili yaptığı uyarının ardından düğüne katılanlar bekçilere saldırdı.

Taş ve biber gazı ile yapılan saldırı sırasında kalabalığı dağıtmak isteyen ekipler, biber gazı kullandı. Sırtına aldığı kalas darbesiyle yaralanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Oltan Koca, biber gazının da etkisi ile fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Oltan Koca, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Yaşanan olay sırasında 4 bekçinin de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili yapılan çalışmada, bekçilere saldırdıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

BEKÇİLER MESLEKTAŞLARININ YANINA KOŞTU

Koca'nın şehit olduğu haberini alan meslektaşları hastanenin önüne akın etti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da hastaneye gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Hastaneye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri de inceleme yaptı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şişli #bekçi #ölüm #bekçi saldırı
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