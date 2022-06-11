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Düğün yolunda feci kaza: 8 kişi öldü, 10 kişi yaralı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğüne gidenlerin içinde bulunduğu minibüs ile süt taşıma tankerinin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı

Düğün yolunda feci kaza: 8 kişi öldü, 10 kişi yaralı
11 Haziran 2022 Cumartesi 15:14

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kepsut- Dursunbey kara yolunun Naipler Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Dursunbey'den Balıkesir’deki bir düğüne gitmek için yola çıkanların içinde bulunduğu 10 AEA 731 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 10 F 4942 plakalı süt taşıma tankeri, kafa kafaya çarptı. Kazada 6 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'si daha kurtarılamadı. 

Kaza yerine gelip yetkililerden bilgi alan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

Kazada ölen ve yaralananların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #balıkesir #kaza #ölüm #düğün kaza #trafik kazası
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