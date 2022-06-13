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Düğünde davetlilerin arasına araba ile daldı, 20 kişi yaralandı!

Kırıkkale'de gerçekleşen bir düğün olaylı bitti. Düğünde tartışma çıkınca, 35 yaşındaki Kağan K., kalabalığın arasına taksi ile daldı. Olayda 5'i çocuk 20 kişi yaralanırken, Kağan K. ise taksi ile kaçmaya çalışırken kaza yaptı. Davetliler yakaladıkları Kağan K. ve yanındaki kişiyi darp etti

13 Haziran 2022 Pazartesi 09:12

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Hacıbey TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Ankara'dan akrabalarının düğününe gelen Kağan K., diğer davetlilerle henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Düğün sahipleri, tartışmayı sonlandırıp alkollü olduğu öne sürülen Kağan K. ile Makbule K. (46) ve Kürşat A.'yı (21) geldikleri 06 T 4580 plakalı ticari taksiye bindirip göndermek istedi. Kağan K.'nın, direksiyonuna geçtiği taksi bir anda düğün kalabalığının arasına daldı. Kaçmaya çalışırken de park halindeki 71 ED 468 plakalı otomobile çarptı. Taksinin daldığı kalabalığın içinde 5'i çocuk 17 kişi yaralandı. Düğündeki diğer kişiler de takside bulunan 3 kişiyi döverek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Toplam 20 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Kağan K. ve Kürşat A. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilince polis ekibince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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