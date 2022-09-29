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Düğünde iki taraf birbirine girdi! Nedeni ise şaşırttı!

Bayrampaşa'da, düğünde istek şarkı yüzünden çıkan tartışma sonucu kız tarafı ile erkek tarafı kavga etti. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavga karakolda bitti

29 Eylül 2022 Perşembe 11:21

Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde dün gece Furkan Ş. ile Buse Ş. çiftinin düğününde halayda çalınacak şarkı yüzünden gelin tarafı ile erkek tarafı arasında gerginlik oldu. Oyun pistinde başlayan gerginlik sonucu kız tarafı ile erkek tarafı tekme tokat kavga etti. Salonda başlayan düğün, tarafların kavgaya tutuşmasıyla polis merkezinde son buldu. Polis merkezine giden tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Düğünde yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Gelin ve damadın halay çektiği sırada yaşanan gerginlik kameraya yansıyor. Bir başka görüntüde ise tarafların kavgaları görülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #düğün #kavga #istek şarkı
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