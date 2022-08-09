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Düğünde ilginç olay! Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar!

Bursa'da bir düğünde damada arkadaşları kadın iç çamaşırı giydirip, boynuna tasma taktı. O anları davetliler, cep telefonu kamerasıyla kaydetti

Düğünde ilginç olay! Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar!
09 Ağustos 2022 Salı 18:23

Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde geçen günlerde gerçekleşen bir düğünde damat Mehmet Y.'ye arkadaşlarının yaptığı şaka, sosyal medyada gündem oldu. Mehmet Y.'ye kadın iç çamaşırı giydiren arkadaşları, boynuna da tasma taktı. O anlar, düğüne katılan bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilerek, sosyal medyada paylaşıldı.

Mahallelerinde damada her türlü şakanın yapıldığını söyleyen Mehmet Y., bu durumun yıllardır süren bir gelenek olduğunu söyledi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #düğün #damat #jartiyer
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