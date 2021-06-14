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Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, 31 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
14 Haziran 2021 Pazartesi 11:07

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu, Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme  ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönergesi  (İlkeler ve  Kriterler)  uyarınca   Dumlupınar Üniversitesi'nin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

 

İlanda, Öğretim  üyeliğine müracaat eden  adayların,  ilanda açıklama  olarak  belirtilen şartları sağlamaları  ve  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir vurgusu yapıldı.

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