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Dün doğum günüydü, bugün ölü bulundu!

Dün doğum günüydü, bugün ölü bulundu!
06 Ocak 2022 Perşembe 11:31

Dün doğum günü olan 27 yaşındaki İsmet Özgün, bugün sabah babası tarafından odasında ölü bulundu. Özgün'ün hiçbir hastalığının olmadığı öğrenildi. KPSS'ye hazırlanan gencin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak

Antalya'da Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan İsmet Özgün (27), sabah odasında ölü bulundu. Hiçbir hastalığı olmadığı belirtilen gencin, dün doğum günü olduğu öğrenildi.

Olay, bu sabah Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi 5408 sokak üzerindeki 9 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. KPSS'ye hazırlanan İsmet Özgün, dün gece yarısı uyumak için odasına çekildi. Sabah kahvaltı için uyandırmak üzere odasına giren babası, oğlunu yerde hareketsiz buldu. Durumun bildirilmesiyle gelen sağlık ekipleri, Özgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kendi halinde, evden çıkmayan ve hasta annesine baktığı belirtilen İsmet Özgün'ün cansız bedeni, adli tıp morguna kaldırıldı. Hiçbir hastalığı olmadığı belirtilen Özgün'ün, dün doğum günü olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #ölüm #kpss #ölü bulundu
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