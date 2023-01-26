Dün tahliye edilmişti! Emre Olur yeniden tutuklandı!

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Ahmet Emre Olur dün görülen duruşmada tahliye edilmişti. Emre Olur'un tahliyesi sonrasında yapılan itirazı değerlendiren 17.Ağır Ceza Mahkemesi itirazı haklı buldu. Emre Olur cezaevinden tahliye edilmeden yeniden tutuklandı

Dün tahliye edilmişti! Emre Olur yeniden tutuklandı!
26 Ocak 2023 Perşembe 11:48

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ilk duruşmada sanık Ahmet Emre Olur'un tahliyesine karar vermişti.

Tahliyesi sonrasında Anadolu Adliyesi Başsavcı vekili karara itiraz etti. 16. Ağır Ceza Mahkemesine verilen itiraz dilekçesinde, “Her ne kadar duruşma sırasındaki Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak adli kontrol uygulanmak suretiyle tahliyesi talep edilmişse de, Başsavcılığımızca verilen karar sonrasında yeniden yapılan değerlendirmede mütalaanın ve kararın hatalı olduğu sonucuna varılmıştır. Şöyle ki sanık zaten kaçtığı için yurt dışından yakalanarak getirilmiştir. Bu nedenle kaçma şüphesi yüksektir. Adli kontrol kesinlikle yetersiz kalacaktır. Ayrıca delilleri karartma ve tanıkları etkileme şüphesi vardır. Zira davada gizli tanık olarak dinlenen kişi beyanlarını değiştir ve gizli tanığın tanıklıktan çıkarılmasına sebebiyet verilmiştir. Sanığın üyesi olduğu iddia edilen örgütün bu işlere sebep olduğu aşikârdır. Bu nedenle delillerin karartılması, tanıkların etkilenmesi ve sanığın kaçma şüphesi olduğuna dair somut delillerin bulunması nedeni ile sanık Ahmet Emre Olur'un tahliyesine dair kararın itirazen kaldırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve arz olunur" denildi. Yapılan bu itirazı 16. Ağır Ceza Mahkemesi reddetti. Daha sonra bir üst mahkeme olan 17. Ağır ceza Mahkemesine yapılan itiraz kabul edildi ve sanık Emre Olur cezaevinden çıkmadan tekrar tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sedat peker #emre olur
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