Dündarlı Belediyesi muhasebeci alacak

Niğde'ye bağlı Dündarlı Belediyesi muhasebeci alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Dündarlı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Başvuru esnasında istenen belgeler ile birlikte 07.03.2023 – 10.03.2023 tarihleri arasında mesai saatleri (Saat: 09.00-12.00 / 13.30-16.30) içerisinde şahsen, Cumhuriyet mah. Balcılar cad. Dündarlı Belediyesi/NİĞDE adresine, iadeli taahhütlü posta yoluyla Cumhuriyet mah. Balcılar cad. Dündarlı Belediyesi/NİĞDE adresine, başvuru yapabileceklerdir.

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