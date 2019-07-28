Devlet Bahçeli, F-35'lerin verilmemesihe ilişkin yaptığı açıklamada, 'Dünya ABD'den ibaret değildir. F-35'ten mahrum olmak her şeyin sonu değildir.' ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın doğusuna F-16 olup uçacaksak, obüs olup patlayacaksak, bomba olup yağacaksak, ateş olup yakacaksak bunun icazetini de hiçbir yerden almayız, hiç kimseye de sormayız sormayacağız. Dünya ABD'den ibaret değildir. F-35'ten mahrum olmak her şeyin sonu değildir" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları sonrasında partisinin başarılı olduğu belediye başkanlıklarına başlattığı teşekkür ziyaretleri kapsamında Amasya'ya geldi. Bahçeli, Amasya Belediye Başkanlığı'nı kazanan Mehmet Sarı ve partililer tarafından kent girişinde karşılandı. Bahçeli ardından Amasya Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada belediye başkanı Sarı'yı makamında ziyaret edip, yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi alan Bahçeli, belediye binası önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitaben konuşma yaptı.

Güvenli bölge kurulmalı

Teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde olduklarını ifade eden Bahçeli, "Karanlık hesaplar Irak ve Suriye'nin kuzey tarafındadır. İnsanlık düşmanları bilhassa Fırat'ın doğusunda cirit atmakta, tahriklerini ve provokasyonlarını sürdürmektedir. Buna 'dur' demenin engel olmanın zamanı gelmiş hatta geçmektedir. Suriye'nin kuzeyinde acilen derinliği 30 kilometreyi bulan bir güvenli bölge kurulmalıdır. Bu bölge terörden tamamen arındırılmalı, denetim ve kontrolü Türkiye'de olmalıdır. PKK ve YPG'li caniler silahlarını derhal teslim etmelidir. Terörden arındırılan ve güvenliği sağlanan alanlara ülkemizde misafir olarak bulunan Suriyeli sığınmacılar peyderpey gönderilmeli ve yerleştirilmelidir. Başka bir seçenek yoktur ve artık kalmamıştır" dedi.

ABD samimi değildir

Bahçeli, güvenli bölge ile ilgili düşüncelerini 2012'den beri seslendirdiklerini de hatırlatarak şunları söyledi: "Amacımız Türkiye'nin güvenliğidir. Bugünü kadar Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonlar 2 defa ertelenmiştir. Her seferinde yeni bir oyalama sürecine maruz kaldığımız açıktır. Geldiğimiz bu aşamada oyalanmaya, aldatılmaya, yalanlarla avutulmaya tahammülümüz kesinlikle yoktur. Türkiye'nin meşru, hukuki ve beka hassasiyetine uygun, güvenli bölge hedefi ya karşılanmalı ya da Fırat'ın doğusu ateşe verilmeli, Türk milletinin kudreti hainlerin tepesine inmelidir. Bıçak kemiğe çoktan dayanmıştır. Ne var ki ABD samimi, dürüst değildir, yapıcı ve dostane bir tavır içinde görünmemektedir. 22 Temmuz 2019 Pazartesi günü ülkemize gelen ABD'nin Suriye özel temsilcisinin önerileri elbette ki makul ve güvenlik ihtiyaçlarımızı karşılamaktan uzaktır. Özel temsilci Türkiye ile görüşmeler yaparken ABD'nin Ortadoğu'dan sorumlu Merkez Komutanı'nın Suriye'nin kuzeyinde aranan teröristlerle samimi görüntüler vermesi tam bir izansızlık, pervasızlık ve tutarsızlıktır. ABD Türkiye ile terör örgütünü eş zamanlı idare etmektedir. Bu pişkinliğin ve ahlaki düşkünlüğün kabulü mümkün değildir."

Yine başarırız

Dünyanın ABD'den ibaret olmadığını ve F-35'ten mahrum olmanın her şeyin sonu olmadığını da dile getiren Bahçeli şöyle dedi: "Milli güvenliğimizin savunulması, milli tezlerimizin kabulü için siyaset ve diplomasi kanalları muhakkak kullanılmalıdır. Ancak bu kanallar açık olmasına rağmen oyalama devam edecekse bizzat devreye girip cesaretle harekete geçmek Fırat'ın doğusunda hainlere öldürücü darbeyi indirmek, Türkiye için bir beka ve onur meselesidir. Gecikirsek kaybederiz, taviz verirsek zayıf düşeriz. Türkiye kendi söküğünü dikmeye, kendi kaderine yön vermeye muktedirdir. Fırat'ın doğusundaki Irak'ın kuzeyindeki hain ve haşerat yuvaları dağıtılmalıdır. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Operasyonu Türkiye'nin kararlılığının ispatıdır. Rüzgar eken fırtına biçecektir. Hiç kimse hesap hatası yapmasın. Hiç kimse yalan ve yanlış heveslerin peşine düşmesin. Türk milleti vatanını muhafaza edecektir. Türkiye meşru ve hukuki haklarına korkusuzca sahip çıkacaktır. S-400 alıyorsak ülkemizin güvenliği içindir. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesisini istiyorsak varlığımız ve egemenlik haklarımızın güvenceye kavuşturulması amacıyladır. Fırat'ın doğusuna F-16 olup uçacaksak, obüs olup patlayacaksak, bomba olup yağacaksak, ateş olup yakacaksak bunun icazetini de hiçbir yerden almayız, hiç kimseye de sormayız sormayacağız. Dünya ABD'den ibaret değildir. F 35'ten mahrum olmak her şeyin sonu değildir. Geçmişte kendi yolumuzu çizmeyi başardık, yine yaparız, yine başarırız çünkü biz Türk milletiyiz" diye konuştu.