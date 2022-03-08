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Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde yine bir kadın bıçaklandı!

Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde yine bir kadın bıçaklandı!
08 Mart 2022 Salı 08:26

Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde yine acı bir haber geldi. Adana'da Derya B. isimli kadın, dini nikahlı eşi tarafından kalçasından bıçaklanarak yaralandı

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Dini nikahlı Derya B. ve Eren K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle ev içinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eren K., iddiaya göre Derya B.'yi kalçasından bıçakla yaraladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanan talihsiz kadın, kaçarak yakındaki bir iş yerine sığındı. Derya B., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Derya B.'yi yaraladığı öne sürülen Eren K. ise polis tarafından olayda kullanıldığı belirtilen bıçakla beraber yakalandı. Hastanede tedavisinin ardından taburcu edilen Derya B., ifadesi alınmak üzere Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #dünya kadınlar günü #bıçaklama #kadın şiddet
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