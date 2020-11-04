Dünyadan İzmir’e dayanışma köprüsü

İzmir’in pandemi sürecinde gösterdiği güçlü dayanışma örneği şehri sarsan depremin ardından yeniden canlandı. Biz Varız dayanışmasına Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden destek yağdı.

Dünyadan İzmir’e dayanışma köprüsü
04 Kasım 2020 Çarşamba 10:15

Kandilli Rasathanesi’ne göre 6,9 büyüklüğündeki Ege depreminin ardından depremzedeler için kapsamı genişletilen Biz Varız dayanışmasına, Türkiye’nin 81 ilinden ve dünyadaki 340 farklı yerleşim yerinden destek yağdı. Yardım etmek isteyenleri, depremden etkilenenlerle buluşturan kampanyada 2 Kasım saat 01.00 ile 3 Kasım saat 11.00 arasında Elimi Tutar mısın yemeğinden 65 bin 986 tane alındı.

Nasıl yapılıyor?

Kampanyada bir buçuk günde 33 bin 985 hijyen paketi, 21 bin 633 gıda paketi ve 6 bin 968 uyku tulumu Halkın Bakkalı ve Biz İzmir dijital platformları üzerinden satın alındı. Alınan paketler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedelere ulaştırılıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dünkü günlük bilgilendirme toplantısında uyku tulumu ihtiyacının desteklerle tamamen karşılandığını açıklamıştı. Kampanyaya katılmak isteyenler Biz İzmir ve Halkın Bakkalı dijital platformlarındaki Elimi Tutar mısın yemeği, gıda paketi ve hijyen paketi seçeneklerinden istedikleri miktarda seçebilir. Desteklerden Elimi Tutar mısın yemeği 25 TL, gıda paketi 75 TL ve hijyen paketi ise  40 TL olarak belirlendi.

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