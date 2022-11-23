Düzce 5.9 büyüklüğündeki depremle sallandı! Bakan Koca yaralı sayısını açıkladı

Son dakika! Düzce'de gece saatlerinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle yataklarından fırlayan vatandaşlar soluğu sokakta aldı. Depremde ilk belirlemelere göre yaralılar var. Açıklama yapan Bakan Koca, 35 kişinin yaralandığını 1 kişinin de durumunun ağır olduğunu söyledi. Düzce Valisi Cevdet Atay da okulların tatil edildiğini duyurdu



Düzce'de meydana gelen deprem sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaptı. Koca, "Düzce’de 1’i ağır 32, İstanbul’da 1, Bolu’da 1, Zonguldak’ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35’tir. Sağlık kurumlarımızdaki yaralıların tedavileri devam ediyor." dedi.

VALİ ATAY: CAN KAYBI YOK

Düzce Valisi Cevdet Atay da "İlimizde meydana gelen 5.9 şiddetinde ki depremin ardından valiliğimize, AFAD ve 112 ekiplerine şu ana kadar ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

DÜZCE’DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, okulların tatil edildiğini duyurarak, “İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim- öğretime ara verilmiştir. Hepimize çok geçmiş olsun” dedi.

GÖLCÜKLÜLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Öte yandan Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde depremi hissedenlerin çoğu, sokaklara akın etti. 17 Ağustos 1999 depreminin merkez üssünde paniğe kapılanlar, evlerinden dışarı çıkarak, parklarda ve açık alanlarda bekledi.