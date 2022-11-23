Düzce'de artçılar devam ediyor! Depreme canlı yayında yakalandılar!

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Artçıların devam ettiği bölgede gazeteciler de depreme canlı yayında yakalandı. Gazetecilerin açık alana kaçması kameralara yansıdı. Öte yandan bölgede 4.3'lük bir artçının daha olduğu öğrenildi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Gaziantep Caddesi'ndeki bazı iş yerlerinde hasar oluştu. Anadolu Ajansı ekibi hasar gören iş yerlerinden canlı yayın yaptığı sırada artçı sarsıntı meydana geldi. DÜZCE'DE 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 06.50'de 4.3 büyüklüğünde, 9.45 kilometre derinliğinde bir deprem daha meydana geldi. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA Emniyet Genel Müdürlüğü, "Düzce'de saat 04.08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimizle sahadayız. Depremden kaynaklı saha taramalarını yapıyoruz. Yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık" açıklamasında bulundu.

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