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Düzce'de bir deprem daha oldu

Düzce'de bir deprem daha oldu
27 Kasım 2022 Pazar 08:42

Düzce’de bugün sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Düzce merkeze bağlı Şaziyeköy olarak saptadığı deprem, saat 06.57'de oldu. Yerin 9.52 kilometre derinliğinde olan 4.3 deprem, Düzce merkez ve ilçelerinin yanı sıra, çevre illerde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Çilimli ilçesine bağlı Döngelli köyü, büyüklüğünü ise 4.6 olarak açıkladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #düzce #deprem #haber
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