Düzce'de deprem sonrası 219 artçı meydana geldi

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin etkileri sürmeye devam ediyor. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre en büyüğü 4.3 olmak üzere bölgede 219 artçı daha meydana geldi. Depremde toplamda 93 kişi yaralandı

AFAD'dan, yapılan açıklamada, "Bölgede an itibarıyla en büyüğü 4.3 olmak üzere, toplam 219 artçı deprem meydana gelmiştir. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgide an itibarıyla Düzce'de 37 kişi, İstanbul'da 2 kişi, Bolu'da 14 kişi, Zonguldak'ta 10 kişi, Sakarya'da 26 kişi ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 yaralı olduğu bildirilmiş olup, halen 14 kişinin tedavileri, hastanelerde devam etmektedir" denildi.

'3 BİN 62 PERSONEL, 512 ARAÇ GÖREVLENDİRİLDİ'

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, AFAD'a bağlı 13 afet grubu başkanlığının, faaliyete geçtiği belirtilerek, bölgede AFAD, jandarma, emniyet, 112, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Kızılay, İLBANK ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, destek AFAD gönüllüleri, yerel destek ekipleri, Türkiye Diyanet Vakfı, Beşir Derneği ve İHH olmak üzere toplamda 3 bin 62 personel ve 512 aracın görev yaptığı kaydedildi.

Depremzedeler için AFAD lojistik deposundan 14 bin 210 battaniye, 20 adet 112 metrekare genel maksat çadırı ve 669 adet 16 metrekare aile yaşam çadırı, 735 yatak, 885 yastık-çarşaf seti, 1358 ısıtıcı seti, 3 bin 500 yağmurluk ve jandarmadan 5 adet 16,5 metrekare çadır sevk edildiği bildirildi. Ayrıca, AFAD Başkanlığı tarafından 1 mobil afet etüt TIR'ı, 1 mobil koordinasyon TIR'ı, 1 sosyal yardım aracı ve 2 arama köpeği, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2 helikopter, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 1 mobil laboratuvar aracı ve 6 izleme aracının bölgede bulunduğu bildirildi.

'1735 KİŞİYE PSİKOSOSYAL DESTEK VERİLDİ'

Afet Hasar Tespit, Afet Altyapı, Afet Ayni Depo gruplarının bölgede çalışmaları sürdürdüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Afet psikososyal grubu tarafından 1735 kişiye psikososyal destek hizmeti verilmiştir. Afetten etkilenen tüm il ve ilçelerde elektrik ve doğalgaz kesintisi bulunmamaktadır. Bölgeye 10 adet mobil baz istasyonu sevk edilmiştir. AFAD Başkanlığı'ndan 1 mobil mutfak TIR'ı Düzce merkeze, Jandarma'dan 1 mobil mutfak TIR'ı Gölyaka ilçesine, Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 1 mobil mutfak TIR'ı Çilimli ilçesine, Beşir Derneği'nden 1 mobil mutfak TIR'ı Gümüşova ilçesine, İHH'dan 1 mobil mutfak TIR'ı Cumayeri ilçesine gönderilmiştir. Afet Beslenme Grubu Türk Kızılay tarafından 12 bin 370 sıcak yemek, 13 bin 100 çorba, 23 bin 824 ikramlık malzeme (kek, bisküvi ve çubuk kraker), 19 bin 138 meyve suyu ve 5 bin 784 su dağıtılmıştır. Ayrıca 4 bin 210 battaniye dağıtımı yapılmıştır. Düzce'ye Başkanlığımızdan 1 milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir."