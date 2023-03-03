Düzce'de otoyolda 4 araç çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Düzce’de, TEM Otoyolu’nda 1 otobüs, 1 kamyonet, 1 hafif ticari araç ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. 

Düzce'de otoyolda 4 araç çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı
03 Mart 2023 Cuma 09:02

Kaza, saat 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Gölyaka gişeleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Zeynep Yılmaz idaresindeki 61 HF 085 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Mehmet Saydam idaresindeki 34 JMU 64 plakalı kamyonete çarparak takla attı. Arkadan gelen Murat Göç idaresindeki 34 EG 191 plakalı yolcu otobüsü,takla atan otomobile ve önünde kaza nedeniyle yavaşlayan Serhat Duruşan idaresindeki 34 SZ 0808 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Ahmet Yılmaz (73) ve Ayşe Çüldür (52) hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Elanur Yılmaz, Hayriye Yılmaz ile hafif ticari aracın sürücüsü Serhat Duruşan ve yolcular Nazan Tanguç, Semra Dilber, Servet Duruşan ile Canan Semra Solmaz yaralandı. 

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hendek ve Düzce’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  

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